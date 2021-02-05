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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Архивное фото

Узбекистан планирует совместные IT-проекты с партнерами из ЕАЭС — Арипов

© Sputnik / Александр Астафьев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210205/15937843/Uzbekistan-planiruet-sovmestnye-IT-proekty-s-partnerami-iz-EAES--Aripov.html

Глава правительства РУз в пятницу участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", мероприятие проходит в Алматы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан планирует реализовать совестные IT-проекты с партнерами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Арипов в пятницу в Алматы участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", а также впервые — в заседании Евразийского межправсовета. 

"Убежден, что реализация приоритетных задач по цифровизации в Узбекистане невозможна без тесного взаимодействия с нашими партнерами и коллегами (из ЕАЭС. — Прим. ред.)", — сказал Арипов, выступая на форуме. Его цитирует РИА Новости.

Премьер Узбекистана отметил, что в республике настроены на активный обмен опытом и кооперацию в рамках ЕАЭС.

Встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и главы правительства РФ Михаила Мишустина
© Ruptly
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"В том числе за счет расширения диалога и реализацию совместных IT-проектов а также участие в формировании единых цифровых подходов, основанных на лучших практиках", — отметил Арипов.

По его словам, в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры в Узбекистане будет привлечено 2,5 миллиарда долларов. В частности, предусматривается запуск трех новых дата-центров — в Ташкенте, Бухаре и Коканде, расширение фиксированной сети телекоммуникаций и модернизация мобильной связи, а также расширение функций электронного правительства и повышение качества IT-образования.

  • Пленарная сессия форума Digital Almaty 2021
    Пленарная сессия форума Digital Almaty 2021
    © Sputnik / Александр Астафьев
  • Слева-направо: премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, справа — премьер-министр Беларуси Роман Головченко
    © Sputnik / Александр Астафьев
  • Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин перед открытием форума Digital Almaty 2021
    © Sputnik / Александр Астафьев
1 / 3
© Sputnik / Александр Астафьев
Пленарная сессия форума Digital Almaty 2021
Теги:
цифровизация, ЕАЭС, Узбекистан, Абдулла Арипов



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