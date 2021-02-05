Узбекистан планирует совместные IT-проекты с партнерами из ЕАЭС — Арипов

Глава правительства РУз в пятницу участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", мероприятие проходит в Алматы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан планирует реализовать совестные IT-проекты с партнерами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Арипов в пятницу в Алматы участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", а также впервые — в заседании Евразийского межправсовета.

"Убежден, что реализация приоритетных задач по цифровизации в Узбекистане невозможна без тесного взаимодействия с нашими партнерами и коллегами (из ЕАЭС. — Прим. ред.)", — сказал Арипов, выступая на форуме. Его цитирует РИА Новости.

Премьер Узбекистана отметил, что в республике настроены на активный обмен опытом и кооперацию в рамках ЕАЭС.

"В том числе за счет расширения диалога и реализацию совместных IT-проектов а также участие в формировании единых цифровых подходов, основанных на лучших практиках", — отметил Арипов.

По его словам, в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры в Узбекистане будет привлечено 2,5 миллиарда долларов. В частности, предусматривается запуск трех новых дата-центров — в Ташкенте, Бухаре и Коканде, расширение фиксированной сети телекоммуникаций и модернизация мобильной связи, а также расширение функций электронного правительства и повышение качества IT-образования.