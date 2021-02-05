Узбекистан планирует совместные IT-проекты с партнерами из ЕАЭС — Арипов

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан планирует реализовать совестные IT-проекты с партнерами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов.
Арипов в пятницу в Алматы участвует в пленарной сессии форума "Almaty Digital Forum 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность", а также впервые — в заседании Евразийского межправсовета.
"Убежден, что реализация приоритетных задач по цифровизации в Узбекистане невозможна без тесного взаимодействия с нашими партнерами и коллегами (из ЕАЭС. — Прим. ред.)", — сказал Арипов, выступая на форуме. Его цитирует РИА Новости.
Премьер Узбекистана отметил, что в республике настроены на активный обмен опытом и кооперацию в рамках ЕАЭС.
По его словам, в ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры в Узбекистане будет привлечено 2,5 миллиарда долларов. В частности, предусматривается запуск трех новых дата-центров — в Ташкенте, Бухаре и Коканде, расширение фиксированной сети телекоммуникаций и модернизация мобильной связи, а также расширение функций электронного правительства и повышение качества IT-образования.
- Пленарная сессия форума Digital Almaty 2021© Sputnik / Александр Астафьев
- Слева-направо: премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, справа — премьер-министр Беларуси Роман Головченко© Sputnik / Александр Астафьев
- Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин перед открытием форума Digital Almaty 2021© Sputnik / Александр Астафьев