Российские USM и Мегафон совместно с Ucell выходят на рынок Узбекистана

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность нового СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Российские телекоммуникационные компании USM и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding.

В созданное СП полностью войдет компания Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП "ЮэСэМ Телеком" и МегаФон создали компанию "Диджитал Инвест", доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля "Диджитал Инвест" составит 51%, АУГА – 49%.

Сделка завершится в течение 2021 года.

Digital Holding нацелен на расширение доступа к услугам связи в Узбекистане и повышения их качества, внедрение передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности и хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

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"С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом еще далек от насыщения. Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса", - отметил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.

По мнению гендиректора "ЮэСэМ Телеком" Ивана Стрешинского, многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и "ИКС Холдинга", поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока.