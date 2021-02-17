Как идет модернизация Фархадской ГЭС в Узбекистане

АО "Узбекгидроэнерго" и ПАО "Силовые машины" в 2017 году заключили контракт на модернизацию ГЭС в Сырдарьинской области под ключ. Всего работы ведутся на четырех гидроагрегатах.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В "Узбекгидроэнерго" рассказали о ходе модернизации Фархадской ГЭС, которую проводят "Силовые машины".

Контракт между узбекистанской и российской компаниями был заключен в 2017 году. Всего работы ведутся на четырех гидроагрегатах с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4 процента — с 114 МВт до 127 МВт. Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет.

По данным "Узбекгидроэнерго", поставка основного оборудования на стройплощадку уже завершена.

"В рамках контракта <...> "Силовые машины" доставили на строительную площадку станции гидротурбину агрегата №2, тем самым завершив поставку основного оборудования по контракту. Гидротурбина максимальной мощностью 33,7 МВт по заказу "Силовых машин" произведена Калужским турбинным заводом, впервые в своей истории изготовившим турбину для ГЭС", — отметили в пресс-службе.

Ранее "Силовые машины" доставили на стройплощадку направляющий аппарат для модернизации гидроагрегата №4.

"Данное оборудование изначально не входило в контрактный объем поставки. Решение о дополнительной поставке было принято по результатам обследования оборудования в 2019 году", — говорится в публикации.

Сейчас "Силовые машины" ведут монтажные работы на первом и третьем гидроагрегатах (ГА).

"Механическая часть ГА №1 собрана, смонтированы рабочее колесо, вал турбины, направляющий аппарат, статор и ротор генератора. Ведется монтаж оборудования АСУ ТП, РЗА, токопроводов 10 кВ, шинопроводов постоянного и переменного тока. Завершается монтаж вспомогательных систем", — рассказали в пресс-службе.

На гидроагрегате №3 собран и испытан ротор генератора, рабочее колесо и вал турбины соединены между собой и подготовлены к установке в кратер гидроагрегата. Идет подготовка к монтажу направляющего аппарата и турбинного подшипника. Выполняется монтаж оборудования системы технического водоснабжения и пожаротушения генератора.

"Высоковольтное оборудование для ОРУ-110 кВ первой очереди смонтировано в полном объеме. Также смонтировано оборудование собственных нужд станции: КРУ-10 кВ, ШСН-0,4 кВ, СОПТ. Ведется автономная наладка систем", — отмечается в публикации.

По данным "Узбекгидроэнерго", благодаря модернизации Фархадская ГЭС увеличит выработку электроэнергии на 84 миллиона кВт*ч — до 531,2 миллиона кВт*ч в год.

Заместитель гендиректора "Силмаша" Владимир Демьянов в среду сообщил, что реконструкция гидроэлектростанции будет завершена до конца 2021 года.

В энергосистеме РУз действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшуюся часть электроэнергии вырабатывают ГЭС, входящие в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономные тепловые электростанции промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.