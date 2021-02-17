Венгерский ОТP Bank Group приватизирует банк в Узбекистане и выйдет на рынок

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Состоялись переговоры между зампремьером – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаков и президентом Торгово-промышленной палаты Венгрии Лазло Паррагом, а также председателем и исполнительным директором банка OTP Bank Group Шандором Чаньи.
Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ Узбекистана.
В беседе с Паррагом определили конкретные проектные предложения, обладающие потенциалом для дальнейшей проработки с частными компаниями. Договорились привлекать к сотрудничеству потенциальных партнеров из числа узбекских и венгерских предпринимателей и инвесторов.
Шла также речь об организации визита делегации венгерских предпринимателей в республику для участия в узбекско-венгерском бизнес-форуме.
На встрече с Чаньи обсудили перспектив развития узбекско-венгерского сотрудничества в банковско-финансовом секторе. Говорили о том, что венгерский ОТP Bank Group может выйти на рынок банковских услуг Узбекистана после приватизации одного из местных коммерческих банков.