Венгерский ОТP Bank Group приватизирует банк в Узбекистане и выйдет на рынок

Договорились в том числе о том, что венгерские предприниматели приедут в республику для участия в узбекско-венгерском бизнес-форуме.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Состоялись переговоры между зампремьером – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаков и президентом Торгово-промышленной палаты Венгрии Лазло Паррагом, а также председателем и исполнительным директором банка OTP Bank Group Шандором Чаньи.

Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ Узбекистана.

В беседе с Паррагом определили конкретные проектные предложения, обладающие потенциалом для дальнейшей проработки с частными компаниями. Договорились привлекать к сотрудничеству потенциальных партнеров из числа узбекских и венгерских предпринимателей и инвесторов.

Шла также речь об организации визита делегации венгерских предпринимателей в республику для участия в узбекско-венгерском бизнес-форуме.

Пресс-служба МИВТ Узбекистана Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаков провел встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Венгрии Лазло Паррагом

На встрече с Чаньи обсудили перспектив развития узбекско-венгерского сотрудничества в банковско-финансовом секторе. Говорили о том, что венгерский ОТP Bank Group может выйти на рынок банковских услуг Узбекистана после приватизации одного из местных коммерческих банков.