Узбекистан станет важным поставщиком текстильной продукции в Европу

Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству (Eurouz) предоставит узбекским производителям возможность реализовывать продукцию на рынке Европы через соответствующую электронную платформу.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Крупные европейские ритейлеры и бренды планируют наладить сотрудничество с текстильными компаниями Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба "Узтекстильпром".

Глава международной компании Мангольд Консалтинг доктор Клаус Мангольд во время встречи с председателем отечественной текстильной ассоциации И. Хайдаровым рассказал о заинтересованности немецких брендов одежды в сотрудничестве с узбекскими производителями одежды.

По словам доктора, во второй половине 2021-го намечается визит большой делегации из Германии, в состав которой войдут представители именитых брендов одежды.

Кроме того, эксперт рассказал об инициативе Европейско-узбекской ассоциации по экономическому сотрудничеству (Eurouz) предоставить узбекским производителям возможность реализовывать продукцию на рынке Европы через соответствующую электронную платформу.

Отмечается, что по итогам прошлого года Узбекистан экспортировал в страны Европы продукции на сумму свыше $288 миллиона.