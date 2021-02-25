15:05 25 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск

Узбекистан станет важным поставщиком текстильной продукции в Европу

"Узтекстильпром"
Экономика
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/19/16075404.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210225/16075464/Uzbekistan-stanet-vazhnym-postavschikom-tekstilnoy-produktsii-v-Evropu.html

Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству (Eurouz) предоставит узбекским производителям возможность реализовывать продукцию на рынке Европы через соответствующую электронную платформу.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Крупные европейские ритейлеры и бренды планируют наладить сотрудничество с текстильными компаниями Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба "Узтекстильпром".

Глава международной компании Мангольд Консалтинг доктор Клаус Мангольд во время встречи с председателем отечественной текстильной ассоциации И. Хайдаровым рассказал о заинтересованности немецких брендов одежды в сотрудничестве с узбекскими производителями одежды.
Шавкату Мирзиёеву презентуют инвестиционные проекты в Джизакской области
© Sputnik / Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёеву презентовали инвестиционное будущее Джизакской области

По словам доктора, во второй половине 2021-го намечается визит большой делегации из Германии, в состав которой войдут представители именитых брендов одежды.

Кроме того, эксперт рассказал об инициативе Европейско-узбекской ассоциации по экономическому сотрудничеству (Eurouz) предоставить узбекским производителям возможность реализовывать продукцию на рынке Европы через соответствующую электронную платформу.

Отмечается, что по итогам прошлого года Узбекистан экспортировал в страны Европы продукции на сумму свыше $288 миллиона.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-18 самых редких и милых участников выставки "КоШарики Шоу" — фото
Путин впервые встретился с новым президентом Кыргызстана — что они обсудили?
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться