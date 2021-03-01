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Хоким Ташобласти Даврон Хидоятов подписал меморандум с вице-президентом корейской компании INSTAR CO LTD Корея Сонг до Хумом

Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Экономика
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Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Чирчике будет построен тренировочный лагерь для сотрудников сферы авиации, сообщили в администрации столичного региона.

Соответствующий документ подписали на днях и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и вице-президент южнокорейской компании INSTAR CO LTD Сонг До Хум.

Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест.

В тренировочном лагере специалисты авиационной сферы будут проходить обучение, повышать квалификацию, участвовать в занятиях для эффективной защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Теги:
подписание документов, сотрудничество, Узбекистан, Южная Корея, Инвестиции



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