Президент обсудил с советником концепцию долгосрочной стратегии экономических реформ

Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба администрации президента.

Чакрабарти озвучил предложения и рекомендации по подготовке стратегии экономических реформ в Узбекистане на долгосрочную перспективу, совершенствованию системы государственного управления, расширению взаимовыгодных отношений Узбекистана с зарубежными партнерами.

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать тщательно подготавливать и в последующем практически реализовывать "дорожную карту" и другие важные концептуальные документы по приоритетным направлениям.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.

В пресс-службе президента напомнили, что до назначения советником главы Узбекистана Сума Чакрабарти восемь лет занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития.