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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 марта принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти

Президент обсудил с советником концепцию долгосрочной стратегии экономических реформ

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба администрации президента.

Чакрабарти озвучил предложения и рекомендации по подготовке стратегии экономических реформ в Узбекистане на долгосрочную перспективу, совершенствованию системы государственного управления, расширению взаимовыгодных отношений Узбекистана с зарубежными партнерами.

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать тщательно подготавливать и в последующем практически реализовывать "дорожную карту" и другие важные концептуальные документы по приоритетным направлениям.

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© CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Registan, Samarkand
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Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.

В пресс-службе президента напомнили, что до назначения советником главы Узбекистана Сума Чакрабарти восемь лет занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Встреча, Шавкат Мирзиёев



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