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Катодная медь в цехе электролиза меди на заводе

Узбекским производителям электротехники предоставили новые льготы

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210303/16115846/Uzbekskim-proizvoditelyam-elektrotekhniki-predostavili-novye-lgoty.html

Сэкономленные средства пойдут на создание новых производственных мощностей и модернизацию уже имеющихся. Распределение в виде дивидендов не предусмотрено.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению конкурентоспособности отечественной продукции".

Документом установлены целевые показатели электротехнической отрасли на три года:

  • доведение объема глубокой переработки медного сырья в 2021 году до 55 тысяч тонн, в 2022-м — до 70 тысяч тонн;
  • увеличение объема производства продукции в 2021 году до 15 триллионов сумов, в 2022-м — до 19 триллионов сумов;
  • обеспечение объема экспорта продукции в 2021 году в размере 450 миллионов долларов США, в 2022-м — 600 миллионов долларов США;
  • доведение количества рабочих мест в отрасли в 2021 году до 27 тысяч, в 2022-м — до 34 тысяч.

Налоговые льготы

На период с 1 апреля 2021 года до 1 января 2024-го предоставляются налоговые льготы в виде снижения на 50 процентов ставок налога на прибыль и налога на имущество предприятиям электротехнической отрасли.

© Sputnik / Павел Лисицын
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При этом сэкономленные средства направляются на создание новых производственных мощностей и модернизацию имеющихся мощностей и не могут распределяться в виде дивидендов.

Предприятиям, внедрившим высокие технологии, сумма отрицательной разницы по НДС при экспорте товаров возмещается в течение трех дней при гарантии ассоциации "Узэлтехсаноат". При этом камеральная налоговая проверка после возмещения суммы налога производится в общем порядке.

Ценовые преференции

С 1 апреля 2021 года стартовая цена на катодную медь, производимую АО "Алмалыкский ГМК", при ее выставлении на биржевые торги устанавливается со скидкой в 8 процентов, в 2022-м — 6 процентов, в 2023-м — 4 процента от цены, установленной Лондонской биржей металлов, без НДС, с 1 января 2024 года — на уровне цены, установленной Лондонской биржей металлов (цены реализации на экспорт).

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Кроме того, начиная с 1 апреля 2021 года предприятия, внедрившие высокие технологии, при закупке медного сырья через биржевые торги уплачивают 25 процентов в виде аванса и оставшиеся 75 процентов — ежемесячно в равных долях в течение 90 рабочих дней после получения медного сырья.

Льготные кредиты

Банки предоставят револьверные кредиты по ставке 2 процента годовых (маржа банка) на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции в эквиваленте не более 3 миллионов долларов США. Кредиты направляются на пополнение оборотных средств экспортеров — предприятий электротехнической промышленности при экспорте ими товаров с условием отсрочки платежей.

Дополнительные преференции

Агентство продвижения экспорта предоставит до 1 января 2024 года субсидии на покрытие 50 процентов расходов на транспортировку автомобильным, ж/д и воздушным транспортом при экспорте электротехнической и электробытовой продукции во все страны, в том числе в сопредельные государства, но не более 15 процентов от стоимости экспорта продукции (без транспортных расходов) автомобильным транспортом, 20 процентов — железнодорожным транспортом.

Кроме того, агентство дает поручительства в качестве залогового обеспечения при получении гарантий банков в размере до 50 процентов от суммы гарантии, но не превышающем 3 млн долларов США.




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