Узбекским производителям электротехники предоставили новые льготы

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению конкурентоспособности отечественной продукции".
Документом установлены целевые показатели электротехнической отрасли на три года:
- доведение объема глубокой переработки медного сырья в 2021 году до 55 тысяч тонн, в 2022-м — до 70 тысяч тонн;
- увеличение объема производства продукции в 2021 году до 15 триллионов сумов, в 2022-м — до 19 триллионов сумов;
- обеспечение объема экспорта продукции в 2021 году в размере 450 миллионов долларов США, в 2022-м — 600 миллионов долларов США;
- доведение количества рабочих мест в отрасли в 2021 году до 27 тысяч, в 2022-м — до 34 тысяч.
Налоговые льготы
На период с 1 апреля 2021 года до 1 января 2024-го предоставляются налоговые льготы в виде снижения на 50 процентов ставок налога на прибыль и налога на имущество предприятиям электротехнической отрасли.
Предприятиям, внедрившим высокие технологии, сумма отрицательной разницы по НДС при экспорте товаров возмещается в течение трех дней при гарантии ассоциации "Узэлтехсаноат". При этом камеральная налоговая проверка после возмещения суммы налога производится в общем порядке.
Ценовые преференции
С 1 апреля 2021 года стартовая цена на катодную медь, производимую АО "Алмалыкский ГМК", при ее выставлении на биржевые торги устанавливается со скидкой в 8 процентов, в 2022-м — 6 процентов, в 2023-м — 4 процента от цены, установленной Лондонской биржей металлов, без НДС, с 1 января 2024 года — на уровне цены, установленной Лондонской биржей металлов (цены реализации на экспорт).
Льготные кредиты
Банки предоставят револьверные кредиты по ставке 2 процента годовых (маржа банка) на срок отсрочки платежей и в размере стоимости экспортируемой продукции в эквиваленте не более 3 миллионов долларов США. Кредиты направляются на пополнение оборотных средств экспортеров — предприятий электротехнической промышленности при экспорте ими товаров с условием отсрочки платежей.
Дополнительные преференции
Агентство продвижения экспорта предоставит до 1 января 2024 года субсидии на покрытие 50 процентов расходов на транспортировку автомобильным, ж/д и воздушным транспортом при экспорте электротехнической и электробытовой продукции во все страны, в том числе в сопредельные государства, но не более 15 процентов от стоимости экспорта продукции (без транспортных расходов) автомобильным транспортом, 20 процентов — железнодорожным транспортом.
Кроме того, агентство дает поручительства в качестве залогового обеспечения при получении гарантий банков в размере до 50 процентов от суммы гарантии, но не превышающем 3 млн долларов США.