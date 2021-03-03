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Хурма Королек

Узбекистан расширит экспорт продукции в Китай

© Sputnik / Нина Зотина
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210303/16118192/Uzbekistan-rasshirit-eksport-produktsii-v-Kitay.html

В посольстве Китая в РУз рассказали, какие фрукты и овощи центральноазиатская республика начнет поставлять в КНР в ближайшие годы.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан намерен расширить ассортимент продукции, экспортируемой в Китай, сообщили в посольстве КНР в РУз.

По данным пресс-службы, в ближайшие годы центральноазиатская республика планирует получить разрешение на поставку в Китай лимонов, винограда, слив, персиков, хурмы и других овощей и фруктов.

По данным Госкомстата Узбекистана, внешнеторговый оборот страны по итогам 2020 года составил 36,29 миллиарда долларов — это на 13,1 процента ниже по сравнению с 2019-м. Объем экспорта из РУз снизился на 13,4 процента (до 15,128 миллиарда долларов), импорта — на 12,8 процента (до 21,171 миллиарда долларов). 

Основными внешнеторговыми партнерами республики по итогам 2020-го остались Китай (17,7 процента в общем товарообороте), Россия (15,5 процента), Казахстан (8,3 процента), Южная Корея (5,9 процента), Турция (5,8 процента).

Теги:
Экономика, Торговля, Экспорт, Китай, Узбекистан



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