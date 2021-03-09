Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство

Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане будет запущено сборочное производство шасси МАЗ, договоренности об этом достигли руководители ОАО "МАЗ" и узбекской компании KRANTAS.

Переговоры были проведены в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз. Стороны подписали несколько документов, которые позволят увеличить товарооборот.

Ожидается, что организация сборочного производства поможет повысить конкурентоспособность белорусской автотехники на узбекском рынке.