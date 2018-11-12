СМИ: почти 50 человек стали жертвами беспорядков в таджикской тюрьме

Группа заключенных, вооруженная холодным оружием, совершила нападение на надзирателей в колонии строго режима в Худжанде.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Во время бунта в колонии на севере Таджикистана погибло 47 заключенных, передает Sputnik Таджикистан.

На сегодня родственникам выданы тела 47 заключенных, убитых в ходе подавления бунта в ИТК-3 города Худжанда, более 120 других заключенных, в основном с огнестрельными ранениями, находятся в больницах.

© Sputnik / Владимир Песня СМИ: в результате бунта в таджикской колонии убиты десятки заключенных

Ожидается, что прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидзода 12 ноября даст специальный брифинг по бунту в ИТК-3 строгого режима.

В ходе бунта в ИТК-3 и его подавления погибли также два сотрудника колонии – майор Мирсаид Кодиров и 27-летний Эхсонходжа Мухторзода. Еще шестеро сотрудников ИТК-3 были ранены.

Бунт в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнул в ночь на 8 ноября. Группа заключенных, вооруженная холодным оружием, совершила нападение на надзирателей.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, и бунт был подавлен.

Также сообщалось, что ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.