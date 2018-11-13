Узбекистанку подозревают в продаже соотечественниц в сексуальное рабство

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Подозреваемую в отправке девушек за рубеж для сексуальной эксплуатации задержали в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Как установили оперативники, уроженка Андижанской области, известная под именем Гули, обещала соотечественницам работу за рубежом, но на самом деле отправляла их в сексуальное рабство.

"В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом ГУВД и УКД ОВД Бектемирского района, 7 ноября примерно в 5:00 часов на территории международного аэропорта была задержана подозреваемая в совершении преступления, связанного с торговлей людьми, уроженка Андижанской области 26-летняя Гулчирой С.", - сообщили в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие, в ходе которого будет установлена возможная причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

ГУВД напоминает, что оказывать услуги по трудоустройству наших граждан в зарубежных странах уполномочено только Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. Тем, кто не владеет языком страны, в которую собирается отправиться на заработки, лучше проконсультироваться с юристом.