В Узбекистане бизнесмен разрушил детскую площадку, построенную махаллинцами

Мужчине не понравилось, что дети слишком громко играют и мешают ему работать.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Самарканде бизнесмен разрушил детскую площадку, построенную жителями махалли "Боги баланд". Об этом пишет издание Upl24 со ссылкой на махаллинцев.

На ее месте мужчина организовал склад. Свой поступок предприниматель объяснил тем, что шумные дети мешают ему работать.

Махаллинскому комитету пришлось восстанавливать детскую площадку, а бизнесмен был оштрафован в размере 1 МРЗП.

Ранее вопиющий случай произошел в Таджикистане. Мужчина обокрал трехлетнюю девочку, вырвав у нее из ушей золотые сережки.