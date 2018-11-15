В Душанбе учитель распространял идеологию ИГ, он получил 19 лет тюрьмы

Мужчина вербовал в ряды террористической организации школьников старших классов, его арестовали в июле 2018 года.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Таджикистане учитель английского языка Джахонгир Касымов получил 19 лет колонии строгого режима за вербовку школьников в ряды ИГИЛ (террористическая организация запрещена в ЦА и России. – Прим. ред.), сообщает Sputnik Таджикистан.

Помимо него тюремные сроки получили еще четверо учеников, всего в уголовном деле девять фигурантов, все приговорены к тюремным срокам от шести месяцев.

Касымова арестовали в Душанбе в июле 2018 года, в ходе следствия он признался в распространении идей джихада. Он познакомился с пропагандистами через соцсети, а вскоре на его след вышли спецслужбы страны.

В середине ноября в Бишкеке прошла конференция спецслужб Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, собравшиеся обсудили меры по борьбе с терроризмом в Центральной Азии и мире.

По мнению участников, активизации радикальных течений и экстремизма способствуют локальные вооруженные конфликты.