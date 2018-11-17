Трагедия на ж/д-переезде под Саратовом – назван виновный в гибели узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Водитель попавшего в ДТП под Саратовом автобуса выехал на красный свет на переезд.
Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, автобус Mersedes следовал от границы с Казахстаном на автодороге Энгельс - Ершов - Озинки Саратовской области.
"Водитель выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с локомотивом грузового поезда", - уточнили в ведомстве.
В результате пять пассажиров автобуса погибли – все они граждане Узбекистана, которые следовали к себе на родину.
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В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом, возбуждено уголовное дело, он задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.