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Трагедия на ж/д-переезде под Саратовом – назван виновный в гибели узбекистанцев

© Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ
Происшествия
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Пять пассажиров автобуса погибли – все они граждане Узбекистана, которые следовали к себе на родину. В отношении водителя возбуждено уголовное дело – ему грозит семь лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Водитель попавшего в ДТП под Саратовом автобуса выехал на красный свет на переезд.

Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, автобус Mersedes следовал от границы с Казахстаном на автодороге Энгельс - Ершов - Озинки Саратовской области.

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© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"Водитель выехал на санкционированный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с локомотивом грузового поезда", - уточнили в ведомстве.

В результате пять пассажиров автобуса погибли – все они граждане Узбекистана, которые следовали к себе на родину.

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В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом, возбуждено уголовное дело, он задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.




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