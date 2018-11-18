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Заключенные в колонии

В Узбекистане школьников отправили в колонию после избиения учителя

Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Педагог попал в больницу, после того, как на него напали ученики 11 класса.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Правоохранители приняли решение отправить в специальную колонию учеников 11 класса школы в Учтепинском районе Ташкента после того, как несовершеннолетние избили учителя истории.

Как пишет kun.uz, 14 школьников вели себя неподобающе, когда звучал гимн Узбекистана. Преподаватель несколько раз сделал подросткам замечание, однако юные хулиганы набросились на педагога и избили его.

После произошедшего мужчина была госпитализирован.

Напомним, на днях в Ташкенте учащиеся школ №28 и №159, а также студент лицея устроили массовую драку. По данному факту заведено уголовное дело.

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Теги:
учитель, Школа, Узбекистан



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