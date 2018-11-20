Какой срок грозит участникам неприличных танцев и катания на капоте - ГУВД

Молодые люди взяли у отца машину, не имея прав, танцевали на капоте и снимали свои забавы на видео, а затем решили поделиться этим времяпровождением с общественностью, выложив запись в интернет.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы заинтересовались молодыми людьми, которые исполняли неприличные танцы, а затем катались на капоте автомобиля.

Ранее узбекские соцсети облетело видео, на кадрах которого молодая девушка с риском для жизни исполняет танец на капоте автомобиля, движущегося по оживленному шоссе на приличной скорости.

Сначала молодые люди танцуют на дороге, но потом парень садится в автомобиль, и танец продолжила только девушка, причем лежа на капоте. В авто в этот момент находятся несколько человек, один из которых ведет съемку.

Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился за комментарием в пресс-службу УВД по Самаркандской области. Там ему сообщили, что правоохранители установили личности правонарушителей. Ими оказались молодые люди – жители города Каттакургана Самаркандской области. Съемка велась на улице Амира Темура.

Выяснилось, что молодой человек управлял принадлежащим его отцу автомобилем Nexia, не имея документов. В соответствии со статьями 135-2 и 138 ему грозит штраф в размере одного минимального размера заработной платы.

Кроме того, девушкам, которые танцевали и снимали видео, а также водителю автомобиля вменяется статья 183 - "Мелкое хулиганство", которая влечет наложение штрафа от трех до пяти минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток.

В пресс-службе добавили также, что в настоящее время данный инцидент обсуждается на встрече с участием правоохранителей, представителями общественности и Комитетом женщин Узбекистана в театре "Мажидий" в Самарканде. О результатах этой встречи будет объявлено позже.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы. Материалы направлены в Каттакурганский административный суд.