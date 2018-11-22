21:49 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Сотрудники правоохранительных органов и Скорой помощи на месте происшествия

Тела погибших в ДТП под Саратовом узбекистанцев передали родным

NewsTeam
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0

На прошлой неделе в результате столкновения автобуса и грузового поезда в Озинском районе погибли пятеро узбекистанцев, водителя и его сменщика госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В четверг тела погибших в ДТП под Саратовом пятерых узбекистанцев передали родственникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

На прошлой неделе на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате погибли пятеро граждан Узбекистана, водителя и его сменщика, уроженцев Казахстана, госпитализировали.

Автомобили скорой медицинской помощи
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Поезд протаранил автобус в Саратовской области – погибли узбекистанцы

Это случилось около 12:00 по местному времени 17 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде у границы с Казахстаном.

Полиция возбудила уголовное в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Заказной автобус следовал из Саратова в Ульяновск, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги:
Узбекистан, Саратов, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги
    Прощай, пластик!

    Штрафы за продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через три года.

  • Флаги с символикой Консервативной партии Эстонии
    Глас народа

    Эстонские консерваторы предложили парламенту вынести вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН о миграции на референдум.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
    Короли ринга

    В столице Северной Осетии пройдет вечер профессионального бокса, где сойдутся 18 бойцов из девяти стран мира.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Экскурсия по телебашне в Ташкенте
Говорит и показывает Узбекистан: видеоэкскурсия на Ташкентскую телебашню
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054