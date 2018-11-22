Тела погибших в ДТП под Саратовом узбекистанцев передали родным

На прошлой неделе в результате столкновения автобуса и грузового поезда в Озинском районе погибли пятеро узбекистанцев, водителя и его сменщика госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В четверг тела погибших в ДТП под Саратовом пятерых узбекистанцев передали родственникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

На прошлой неделе на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате погибли пятеро граждан Узбекистана, водителя и его сменщика, уроженцев Казахстана, госпитализировали.

© Sputnik / Алексей Сухоруков Поезд протаранил автобус в Саратовской области – погибли узбекистанцы

Это случилось около 12:00 по местному времени 17 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде у границы с Казахстаном.

Полиция возбудила уголовное в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Заказной автобус следовал из Саратова в Ульяновск, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.