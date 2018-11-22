В Саратовской области узбекистанец попал под дорожный каток

Иностранец находится в тяжелом состоянии в больнице.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Саратовской области во время ремонта дороги 24-летний рабочий из Узбекистана попал под каток. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на станции Сенная. Мигранта госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ноябре под Саратовом произошло еще одно ДТП: на нерегулируемом железнодорожном переезде заказной автобус и грузовой поезд. В результате погибли пятеро граждан Узбекистана, водителя и его сменщика, уроженцев Казахстана, госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы.