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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Автобус с узбекистанцами перевернулся в Казахстане – есть жертвы

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Смертельное ДТП с автобусом произошло на трассе в Кызылординской области недалеко от города Аральск. На борту автобуса находились узбекистанцы, возвращавшиеся из России на родину

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Пассажирский автобус с 36-ю пассажирами на борту, следовавший из Нижнего Новгорода, перевернулся вчера ночью на трассе в Казахстане.

Как сообщает Sputnik Казахстан, из 36 человек двое – это граждане Казахстана, остальные узбекистанцы, ехавшие из России на родину.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что после ДТП в больницу Аральска были доставлены трое пассажиров. Один вскоре скончался от травм, еще двоим гражданам Узбекистана оказывается медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает, но какое-то время они будут находиться под наблюдением врачей.

В настоящее время 17 пассажиров автобуса разместили в гостинице, расположенной вдоль трассы Шымкент – Самара, еще несколько пассажиров приняли решение самостоятельно добираться обратно до Новосибирска.

Дорожно-транспортные происшествия с участием узбекистанцев происходят на дорогах Казахстана регулярно.

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Одной из самых резонансных стала история, когда в январе этого года на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. Тогда погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. По данным следствия, причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.




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