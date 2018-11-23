19:45 23 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Преступник за решеткой

Более двух килограммов марихуаны изъяли в Ферганской области

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
27 0 0

Сотрудники органов внутренних дел обнаружили наркотическое средство на чердаке и в подвале дома.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Куштепинском районе Ферганской области 12 ноября обнаружили 2 кг 624 гр. марихуаны. Наркотическое вещество находилось на чердаке и в подвале дома, расположенного в поселке Укчи. 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Оперативники задержали еще пятерых подозреваемых в сбыте "Трамадола" >>>

Согласно статье 273 Уголовного кодекса республики, незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств наказывается лишением свободы от пяти до семи лет. В случае отягчающих обстоятельств срок наказания может увеличиться до 10-20 лет.

Теги:
наркотики, марихуана



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054