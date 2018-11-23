Более двух килограммов марихуаны изъяли в Ферганской области

Сотрудники органов внутренних дел обнаружили наркотическое средство на чердаке и в подвале дома.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Куштепинском районе Ферганской области 12 ноября обнаружили 2 кг 624 гр. марихуаны. Наркотическое вещество находилось на чердаке и в подвале дома, расположенного в поселке Укчи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

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Согласно статье 273 Уголовного кодекса республики, незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств наказывается лишением свободы от пяти до семи лет. В случае отягчающих обстоятельств срок наказания может увеличиться до 10-20 лет.

