12:15 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Мужчина в наручниках

Воспитывал кулаками: пьяный дед в Бухарской области убил свою внучку

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
Получить короткую ссылку
30603

Страшное по своей жестокости и немыслимости преступление произошло в Узбекистане, в результате погибла пятилетняя девочка.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Трагедия произошла в пятницу, 23 ноября, в Бухарском районе Бухарской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Гражданин У.Т., будучи в нетрезвом состоянии, увидел, как его пятилетняя внучка играет с водой, и решил во что бы то ни стало ее проучить, чтобы она больше этого не делала.

Дедушка подошел и ударил ее кулаком, в результате чего девочка упала и получила травму головы. В результате ребенок скончался по дороге в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Пьяный полицейский сбил дорожного инспектора в Термезе >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Как житель Ямала боролся со штормом
На работу хоть ползком: как житель Ямала боролся со штормом - видео
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054