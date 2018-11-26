Воспитывал кулаками: пьяный дед в Бухарской области убил свою внучку

Страшное по своей жестокости и немыслимости преступление произошло в Узбекистане, в результате погибла пятилетняя девочка.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Трагедия произошла в пятницу, 23 ноября, в Бухарском районе Бухарской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Гражданин У.Т., будучи в нетрезвом состоянии, увидел, как его пятилетняя внучка играет с водой, и решил во что бы то ни стало ее проучить, чтобы она больше этого не делала.

Дедушка подошел и ударил ее кулаком, в результате чего девочка упала и получила травму головы. В результате ребенок скончался по дороге в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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