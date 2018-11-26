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Армейский грузовик ЗИЛ-131

В Узбекистане в ДТП с участием военной автоколонны погибли трое человек

© Sputnik / Владимиров
Происшествия
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Водитель "Лачетти" врезался в военную колонну Минобороны, которая направлялась на учения в Кашкадарьинскую область.

ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Три человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля и военной колонны, которая следовала на учения в Кашкадарьинскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Узбекистана.

В Узбекистане в понедельник начались масштабные учения вооруженных сил страны. Они продлятся пять дней и пройдут в четыре этапа.

Военнослужащие узбекской армии
© Минобороны Узбекистана
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По информации ведомства, 26 ноября в 08:05 (6:05 мск) на автомагистрали Шахрисабз - Карши в Кашкадарьинской области легковой автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком ЗИЛ-131 Минобороны Узбекистана, который в составе военной колонны следовал на учения. Движение на перекрестке, где случилась авария, регулировалось сотрудниками военной автомобильной инспекции.

"Несмотря на указание инспекторов, запрещающее движение, автомобиль Chevrolet Lacetti продолжил движение. В результате столкновения три человека – водитель и два пассажира легкового автомобиля – погибли на месте, еще один получил травму", – уточнил представитель министерства.

Авария с участием ласетти и военного автомобиля в Карши
Фото из соц. сетей
Авария с участием ласетти и военного автомобиля в Карши

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его состояние стабильное, и жизни ничего не угрожает, добавили в Минобороны.

Теги:
ДТП, Минобороны Узбекистана, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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