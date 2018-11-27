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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

В Узбекистане из-за гололеда перевернулся автобус: есть пострадавшие

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Это произошло на 841 километре дороги "Тошкент-Термиз", водитель "Исузу" не справился с управлением.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области из-за гололеда перевернулся автобус, в результате госпитализирован один пассажир, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"26 ноября сего года в Янгиюльском районе Ташкентской области гражданин У.Т. управляя автобусом марки «Исузу» на 841-м км. дороги «Тошкент-Термиз» не справившись с управлением из-за скользкости дороги перевернулся на обочине дороги. В результате один из пассажиров автобуса Ф.С. был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне три человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля и военной колонны, которая следовала на учения в Кашкадарьинскую область. Минобороны выразило соболезнования родным погибших.

Теги:
гололед, ДТП, Узбекистан



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