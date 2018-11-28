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Пенсионер на "Кобальте" сбил двух школьниц в Ташкенте

Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Подростки находятся в больнице, у одной из девочек закрытая черепно-мозговая травма.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента 62-летний водитель "Кобальта" совершил наезд на двух девочек 10 и 14 лет.

Как пишет UzNews.uz со ссылкой на правоохранителей, мужчина не увидел несовершеннолетних пешеходов, которые шли по обочине.

Ученица четвертого класса госпитализирована с повреждением мягких тканей бедер, ее подруга из седьмого класса получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом верхней челюсти и ссадины лица и ног.

Неделю назад пьяный сотрудник ГОВД насмерть сбил дорожного инспектора в Термезе.

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Теги:
ДТП, Ташкент



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