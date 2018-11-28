Житель Ташкента пообещал знакомому "Малибу" и попал под статью

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "Тошкент авто агент", сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

"Двадцать седьмого ноября 2018 года по поступившим документам в ОВД Сергелийского района города Ташкента стало известно, что 15 января этого года руководитель ООО "Тошкент авто агент" гражданин А.М., проживающий в Чиланзарском районе, пообещав купить автомобиль марки "Малибу" гражданину Ф.Х., взял с него 102 млн сумов", — говорится в сообщении.

Подозреваемый не выполнил обещание — потратил деньги на свои нужны. Его задержали.

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Ранее сообщалось, что сотрудник одного из автосалонов в Ферганской области предстал перед судом по обвинению в том, что обманом присвоил 9,3 миллиарда сумов за покупку автомобилей. В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с июля 2017 года по май 2018 года пообещал помочь 73 гражданам купить автомобили без очереди. Машин покупатели так и не дождались.