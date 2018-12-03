Узбекистанка отправится за решетку за продажу сына в Питере

Женщину осудили почти на 4 года в исправительной колонии общего режима за попытку продать собственного новорожденного малыша за 275 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Узбекистанка Нилуфар Абдуллаева приговорена к 3 годам 8 месяцам колонии за продажу своего новорожденного сына за 275 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в своем Telegram-канале, соответствующее решение вынес Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

© Sputnik / Илья Питалев В Петербурге узбекистанку будут судить за попытку продать ребенка

Абдуллаева была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Торговля людьми".

Сама женщина вину признала. Свой поступок она объяснила желанием поправить тяжелое материальное положение. По ее словам, вырученные за сына деньги она собиралась потратить на погашение долгов, чтобы вернуться на родину в Узбекистан.

Напомним, 12 сентября текущего года, находясь у дома 12 по улице Кораблестроителей, Абдуллаева продала своего родившегося 7 сентября сына за 275 тысяч рублей. В качестве покупателя выступил сотрудник полиции, действующий в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

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