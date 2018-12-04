Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена продлили арест

Фигуранты громкого уголовного дела проведут за решеткой еще как минимум 15 дней.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Подозреваемым в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена продлили арест, сообщает Sputnik Казахстан.

Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нуралы Киясова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 (Разбой), частью 2 статьи 99 (Убийство) Уголовного кодекса продлена на 15 суток (до 18 декабря).

"Арест Армана Кудайбергенова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 (Кража), а также аналогичными статьями — разбой и убийство — продлен до 15 суток, до 19 декабря", — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Арест Жанар Толыбаевой, которая подозревается в недонесении об убийстве и покушении на совершение кражи по предварительному сговору, также продлен на 15 суток, до 22 декабря 2018 года.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен был убит на одной из центральных улиц Алматы 19 июля. Он погиб от потери крови в больнице, куда был доставлен после попытки задержать воров, которые пытались снять зеркала с его автомобиля.

Фигурист из Узбекистана Миша Ге в ноябре этого года исполнил в Москве номер, посвященный погибшему казахстанскому спортсмену Денису Тену. Ге выступил с программой, поставленной на музыку Тена.