19:50 04 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Таблетки на ладони

В Узбекистане задержали контрабандиста с Герболайфом

© pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
82 0 0

Мужчину остановили на приграничном таможенном посту "Гишткуприк", он пытался провезти 818 единиц биологически активных добавок.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. На приграничном таможенном посту "Гишткуприк" таможенники задержали партию биологически активных добавок Herbalife на общую сумму в 178,2 миллиона сумов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

"Для совершения своих незаконных действий водитель спрятал весь этот товар, на общую сумму 150 миллионов сумов, в искусственно созданное им потайное место в багажном отделении автобуса. Во время проверок выяснилось, что водитель пытался завезти этот товар за определенное денежное вознаграждение в 300 тысяч сумов", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят таможенные проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о контрабандисте, которые пытался в трусах вывезти более 30 тысяч долларов, у таможенников вызвало подозрение странное нервное поведение мужчины.

Теги:
Узбекистан, Таможня, Контрабанда



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
В Африке провели конкурс красоты среди альбиносов
Против насилия и убийств: в Африке провели конкурс красоты среди альбиносов
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054