В Узбекистане задержали контрабандиста с Герболайфом

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. На приграничном таможенном посту "Гишткуприк" таможенники задержали партию биологически активных добавок Herbalife на общую сумму в 178,2 миллиона сумов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

"Для совершения своих незаконных действий водитель спрятал весь этот товар, на общую сумму 150 миллионов сумов, в искусственно созданное им потайное место в багажном отделении автобуса. Во время проверок выяснилось, что водитель пытался завезти этот товар за определенное денежное вознаграждение в 300 тысяч сумов", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят таможенные проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о контрабандисте, которые пытался в трусах вывезти более 30 тысяч долларов, у таможенников вызвало подозрение странное нервное поведение мужчины.