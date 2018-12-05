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Ножом и битой: два петербуржца получили сроки за убийство таджикистанца

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Молодые люди избили 17-летнего уроженца республики на почве неприязни, это произошло в августе 2016 года в Красногвардейском районе Северной столицы.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Петербурге двое местных жителей получили по 7 и 15 лет тюрьмы за убийство 17-летнего таджикистанца, сообщает Sputnik Таджикистан.

В августе 2016 года они напали на парня и на почве неприязни избили его деревянной битой, а затем нанесли многочисленные удары ножом "Кукри" и охотничьим кинжалом. Его доставили с тяжелыми травмами в больницу, вскоре он скончался.

Статуя Фемиды и юридическая литература на столе в зале судебных заседаний
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Москве суд присяжных оправдал обвиняемого по делу об убийстве узбека

Суд признал подсудимых виновными, один из них будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, другой получил 15 лет лишения свободы, один год – с ограничениями. Скоро приговор вступит в законную силу.

В конце октября суд присяжных в Москве оправдал обвиняемого по делу об убийстве узбека - фигуранта "болотного дела" Рихарда Соболева подозревали в преступлении на почве национализма, но присяжные единодушно проголосовали против наказания. 

Теги:
Таджикистан, Убийство, Миграция, Санкт-Петербург



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