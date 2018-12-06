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Поезд смял автобус в Ферганской области, погибли три девушки

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на рельсы, в результате произошло столкновение.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда и микроавтобуса произошло в Ферганской области на востоке Узбекистана в среду, 5 декабря.

В результате столкновения три человека погибли, пятеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы МЧС республики.

Инцидент произошел накануне утром на 279-м километре железной дороги Коканд - Маргилан - Андижан в Ферганской области, когда микроавтобус Damas нарушил правила дорожного движения и столкнулся с проходящим электропоездом.

В ДТП погибли три пассажира машины - девушки 1999, 2000 и 2004 годов рождения. Пять человек, включая водителя автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие находятся в реанимационном отделении районной больницы.

Теги:
Ферганская область, жертвы, ДТП, Узбекистан



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