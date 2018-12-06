С особой жестокостью: таджикистанка заживо закопала собственного внука

Приговор женщине еще не огласили, однако в случае признания ею своей вины ей грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Правоохранительные органы в Таджикистане расследуют преступление, совершенное 58-летней Ходжарой Ашуровой.

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, трагедия произошла 12 сентября. Женщина с применением силы заживо закопала своего трехлетнего внука, в результате он скончался.

Труп ребенка обнаружили только спустя шесть дней.

Мотивы совершения столь жестокого преступления неизвестны.

В прокуратуре Хатлонской области уточнили, что женщину обвиняют по статье №104 Уголовного кодекса Таджикистана. И в случае, если она на суде признает свою вину, ее могут посадить на срок от восьми до пятнадцати лет.

Приговор должны огласить на следующей неделе.

Ранее стало известно, что аналогичное по зверству преступление произошло в Бухарской области Узбекистана. Тогда дедушка, находясь в нетрезвом состоянии, увидел, как его пятилетняя внучка играет с водой, и решил во что бы то ни стало ее проучить, чтобы она больше этого не делала. Он подошел к ребенку и ударил ее кулаком, в результате чего девочка упала и получила травму головы. Ребенок скончался по дороге в больницу.