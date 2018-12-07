Водитель КамАЗа в Ферганской области наехал на лежащего на обочине пьяного

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но его нашли и задержали.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Водитель КамАЗа в Багдадском районе Ферганской области наехал на лежащего у обочины дороги пьяного мужчину и скрылся с места происшествия, сообщает МВД Узбекистана.

"В результате принятых мер за совершения ДТП был установлен и задержан гражданин К.Э. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Ранее в Ферганской области водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на рельсы, где столкнулся с проходящим поездом. Погибли три девушки 1999, 2000 и 2004 годов рождения. Пять человек, включая водителя автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.