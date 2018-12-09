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В Ферганской области грузовик насмерть сбил велосипедиста

© Sputnik / Ю. Дворянников
Происшествия
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Сотрудникам МВД удалось разыскать водителя грузового автомобиля, сейчас он находится под стражей.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В поселке Каттакашкар Ферганской области грузовик марки ГАЗ-53 сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

По данным МВД Узбекистана, мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Правоохранителям удалось найти водителя грузового автомобиля, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в конце ноября в Юнусабадском районе Ташкента 62-летний водитель "Кобальта" совершил наезд на двух девочек 10 и 14 лет. Мужчина не увидел несовершеннолетних пешеходов, которые шли по обочине.

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