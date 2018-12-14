В ташкентском парке вспыхнула новогодняя елка

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Елку в парке культуры и отдыха "Локомотив" в Мирзо-Улугбекском районе столицы постигла печальная участь.
"При установке новогодней елки произошло возгорание, в результате которого сгорела ее макушка, — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента. — Предварительная причина возгорания — короткое замыкание иллюминации, которой украшали елку".
Жертв и пострадавших нет.
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Жителей и гостей города призвали соблюдать меры пожарной безопасности, устанавливая праздничные деревья в квартирах и офисах, чтобы не испортить праздник.
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