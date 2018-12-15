В Андижане подросток бросил нож в младшего брата

Пострадавший получил ранение в левую грудь и был госпитализирован, подозреваемого задержали.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Алтынкульском районе Андижанской области учащийся колледжа в ссоре кинул нож в младшего брата, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"14 декабря текущего года в Алтынкульском районе Андижанской области ученик колледжа Ф.А. проживающий в МСГ «Топтик» в ходе семейного скандала бросил нож в сторону младшего брата ученика старших классов А.А. В результате чего А.А. получив ранение в левую грудь, был госпитализирован. Ф.А. задержан", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Похожая история, но с более печальным финалом произошла в ноябре в Намангане – мужчина в гневе убил собственного брата. Погибшего обнаружили без видимых травм, но судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственную смерть.