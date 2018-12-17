В Сурхандарьинской области пресекли незаконную продажу пиротехники

Уроженец Ташкентской области с корейскими корнями более десяти лет живет в Северной столице России. За это время он не только смог создать собственный бизнес, но и продолжает всячески помогать в укреплении дружбы между народами. Sputnik Узбекистан узнал, чем привлек узбекистанца город на Неве и по чему он больше всего скучает, вспоминая о родине.

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