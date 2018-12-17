В Сурхандарьинской области пресекли незаконную продажу пиротехники

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Сурхандарьинской области пресечено правонарушение, связанное с незаконной продажей пиротехнических изделий.
"Во время проведенного в городе Термезе оперативного мероприятия была пресечена незаконная продажа пиротехнических изделий, осуществляемая гражданином Ж.С.", — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 33 тысяч изделий на почти семь миллионов сумов. Ведутся проверки.
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