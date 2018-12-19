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Скорая помощь

Граждане Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Авария произошла в Энгельсском районе Саратовской области.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Четыре гражданина Узбекистана и один гражданин Таджикистана, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения "Камаза" и "Ларгуса" в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, которая еще будет уточняться, в "Ларгусе" находились семь человек, из них двоих увезли на попутных автомобилях в больницу, их гражданство уточняется, (остальные) пять человек доставлены в больницу на "скорой", в их числе один гражданин Таджикистана и четыре гражданина Узбекистана", — сказал собеседник.

Ранее в управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили, что машины столкнулись около полудня (11:00 по московскому времени) примерно в километре от стационарного поста ГИБДД у нового моста через Волгу.

Начальник областного управления ГИБДД Павел Свиридов на пресс-конференции подтвердил, что, по предварительной информации, среди пострадавших есть граждане других государств. Каких именно, он не уточнил.

Детей среди пострадавших нет, отметили в пресс-службе УГИБДД по области.

Теги:
граждане Узбекистана, Саратовская область, авария



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