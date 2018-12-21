Задержан экс-глава личной охраны Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали бывшего главу личной охраны первого президента республики Ислама Каримова, генерал-майора Муиджона Тохирия. Об этом сообщает "Народное слово" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется следствие, поэтому детали пока не разглашаются.
Напомним, Муиджон Тохирий с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Был заместителем председателя Службы национальной безопасности (ныне СГБ)
С декабря 2016 года по февраль 2018 года возглавлял Государственный таможенный комитет.
Отметим, в начале 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о продовольственной безопасности. В нем органам генпрокуратуры предписывалось критически изучить таможенные ставки, процедуры и системы перевозки товаров.
В связи с этим руководителей органов таможни подвергли ревизии, строго предупредили о персональной ответственности.