Задержан экс-глава личной охраны Ислама Каримова

В отношении бывшего охранника первого президента и председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджонв Тохирия проводятся следственные мероприятия

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали бывшего главу личной охраны первого президента республики Ислама Каримова, генерал-майора Муиджона Тохирия. Об этом сообщает "Народное слово" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется следствие, поэтому детали пока не разглашаются.

Напомним, Муиджон Тохирий с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Sputnik / Стрингер Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана

Был заместителем председателя Службы национальной безопасности (ныне СГБ)

С декабря 2016 года по февраль 2018 года возглавлял Государственный таможенный комитет.

Отметим, в начале 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о продовольственной безопасности. В нем органам генпрокуратуры предписывалось критически изучить таможенные ставки, процедуры и системы перевозки товаров.

В связи с этим руководителей органов таможни подвергли ревизии, строго предупредили о персональной ответственности.