Узбекистанка хотела вывезти из страны золотые украшения в резинке для волос

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Сотрудники таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" пресекли попытку незаконного провоза ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета Узбекистана.

Своим беспокойным поведением внимание таможенников привлекла женщина, которая собиралась лететь в Стамбул.

Когда сотрудники "Ташкент-АЭРО" провели досмотр узбекистанки, они обнаружили в резинке для волос 200 грамм золотых украшений. Общая стоимость ювелирных изделий составила порядка 50 миллионов сумов.

Ранее таможенники задержали в Ташкенте пассажира, прилетевшего из Баку. В багаже мужчины были найдены ювелирные изделия с бриллиантами общей стоимостью свыше 30 миллионов сумов.