Взрыв в Магнитогорске унес жизни троих человек, судьба 79 - неизвестна

В Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

"В результате взрыва обрушился седьмой подъезд. Дом 12-подъездный. Прописаны в этом подъезде 110 человек. Эвакуированы 19 человек. Из завалов извлечены трое живых и трое погибших. По остальным – непонятна пока судьба 79 человек", - сказал Климов журналистам.

"Они могут находиться под завалами, могут находиться у родственников, могут находиться на отдыхе где-то в других местах. Сейчас эта работа полицией, управляющей компанией, администрацией города осуществляется, чтобы понять, сколько реально было людей на момент взрыва", - уточнил он.

Он добавил, все погибшие - взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок. "Из завалов извлечено трое живых, с травмами средней степени они размещены в городской больнице в Магнитогорске, и трое погибших. Из живых один ребенок, двое взрослых. Погибшие все взрослые", - сказал он.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. МЧС РФ ранее сообщило о двух погибших и 10 извлеченных из-под завалов людях.