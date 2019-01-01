При взрыве газа в Магнитогорске пострадал гражданин Узбекистана

В настоящее время состояние узбекистанца самое тяжелое – он в течение семи часов находился под завалами при минусовой температуре.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. При взрыве газа в Магнитогорске пострадал узбекистанец, его прооперировали, и в настоящее время он находится в реанимации.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По словам министра, гражданин Узбекистана семь часов находился под завалами, и на данный момент его состояние самое тяжелое.

"Пятеро госпитализированы, один ребенок 13 лет... Четверо взрослых, самый тяжелый - гражданин Узбекистана 36 лет, он семь часов был под завалами", - сказала Скворцова.

Она отметила, что у мужчины множественные повреждения ребер, разрыв селезенки, его уже прооперировали, сейчас он в реанимации, ему оказывают медикаментозную помощь.

Состояние остальных пострадавших средней тяжести, сообщила глава Минздрава.

В Магнитогорске рано утром утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

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В результате погибли четыре человека, судьба десятков человек остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.