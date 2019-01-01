МИД Узбекистана опроверг наличие пострадавших узбекистанцев в Магнитогорске

По данным Генконсульства, среди жертв и пострадавших в Магнитогорске граждан Узбекистана нет. Ведомство продолжает следить за ситуацией.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. По информации Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге (Россия), на утро 1 января 2019 года среди пострадавших от обрушения жилого дома в городе Магнитагорске узбекских граждан нет.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана во вторник, 1 января.

Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг трагедии в Магнитогорске, которая произошла рано утром 31 декабря.

Напомним, ранее появилась информация, что при взрыве газа в Магнитогорске пострадал узбекистанец. По уточненным данным, речь идет о гражданине Таджикистана. Как заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, он семь часов находился под завалами, и на данный момент он находится в реанимации, его состояние самое тяжелое.

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В Магнитогорске рано утром утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.