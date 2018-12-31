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Счет идет на часы: спасатели ищут людей под обломками дома в Магнитогорске

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Судьба 35 человек остается неизвестной после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

В настоящее время в списках погибших оказались четверо человек, пятеро госпитализированы в состоянии в разной степени тяжести.

В Магнитогорск экстренно прилетел президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Предполагается, что он встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

Около 4:00 мск в Магнитогорске Челябинской области из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд жилого дома. Спасатели продолжают разбор завалов. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Теги:
взрыв, Россия



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