Среди погибших в Магнитогорске оказалась таджикистанка и трое ее детей

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В числе погибших при обрушении подъездажилого дома в Магнитогорске опознали гражданку Таджикистана и троих ее детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации МИД Таджикистана
"Под завалами дома нашли тело Раджабмо Исоевой и троих ее детей. Родственники уже опознали их", - сказали в департаменте.
Отца семейства, 26-летнего жителя Хатлонской области Таджикистана Шухрата Улфатова был найден нашли под обломками, одним из первых он находится в больнице.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, погибли 38 человек. По сообщениям МИД Узбекистана, граждан республики среди них нет.