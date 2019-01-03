Среди погибших в Магнитогорске оказалась таджикистанка и трое ее детей

Отца семейства вытащили из-под завалов одним из первых, сейчас он находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В числе погибших при обрушении подъездажилого дома в Магнитогорске опознали гражданку Таджикистана и троих ее детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации МИД Таджикистана

"Под завалами дома нашли тело Раджабмо Исоевой и троих ее детей. Родственники уже опознали их", - сказали в департаменте.

МЧС РФ Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37, опознаны 22 человека

По данным МИД, тела нашли ночью. Сейчас решается вопрос об отправке их на родину в Таджикистан в ближайшее время.

Отца семейства, 26-летнего жителя Хатлонской области Таджикистана Шухрата Улфатова был найден нашли под обломками, одним из первых он находится в больнице.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, погибли 38 человек. По сообщениям МИД Узбекистана, граждан республики среди них нет.