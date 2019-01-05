Сотрудники МЧС спасли бродячую собаку в Хорезмской области

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области спасли бродячую собаку, которая застряла в водном трубопроводе, проходящем через село Чоткупир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

"Второго января текущего года в 10:42 по местному времени поступило обращение от дежурного предприятия энергообеспечения Ургенчского района Хорезмской области о том, что в водном трубопроводе, проходящем через махаллю "Хидоят" села Чоткупир, застряла бродячая собака", — говорится в публикации.

Спасенное животное передали в районный отдел благоустройства.

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