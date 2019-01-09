Рейс UzAirways из Москвы в Ташкент опоздал более чем на 14 часов

О причинах задержки рейса не сообщается, однако самолет прибыл в Ташкент вместо 8 января – 9 января.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", следовавший рейсом Москва - Ташкент, задержали на 14,5 часа.

Как сообщает Uznews.uz, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло национального авиаперевозчика.

"Авиарейс НАК приземлился в Ташкенте не 8 января в 17:05, как это было запланировано, а 9 января в 7:40 утра", - говорится в сообщении.

Таким образом, задержка составила более 14 часов.

Причина задержки рейса пока неизвестна.

Во вторник, 8 января, в аэропортах Москвы были задержаны или отменены десятки рейсов из-за метеоусловий.