Врачи сообщили о состоянии пострадавшего в Магнитогорске таджикистанца

Шухрату Улфатову сделали операции в Магнитогорске и в Челябинске, куда его доставили третьего января.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Таджикистанец, доставленный в челябинскую областную клиническую больницу после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.

Главврач больницы Дмитрий Альтман ранее сообщал журналистам, что 26-летнего мужчину доставили третьего января, у него диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки, а также черепно-мозговая травма. Мужчине сделали операции в Магнитогорске и в Челябинске.

"Поступивший из Магнитогорска пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Ему была проведена операция, больше никаких операций не планируется", - сказала собеседница агентства.

© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец: я не звезда и не жду награды

Тела погибшей в результате ЧП жены 26-летнего Шухрата Улфатова, 24-летней Раджабмо Исоевой, и троих их малолетних детей Ахмада, Фатимы и Мухаммада предали земле в родном кишлаке в Таджикистане.

По данным Минздрава региона, в больницах Магнитогорска остаются четыре пациента, госпитализированных после ЧП в жилом доме, в том числе один подросток. Уточнялось, что они останутся под наблюдением в условиях стационара до 9 января.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг, 3 января, МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.