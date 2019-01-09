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Нож в руке

На рынке в Намангане школьник напал с ножом на узбекистанца

CC0 / pixabay
Происшествия
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Мужчина получил ранение в области груди.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. На рынке "Сардоба" в Намангане школьник напал с ножом на узбекистанца.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, в ходе конфликта подросток накинулся с холодным оружием на 20-летнего парня. 

После нападения молодого человека доставили в больницу, а школьника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в декабре нетрезвый житель Яшнабадского района Ташкента во время ссоры с сожительницей ударил ее ножом в левое плечо. Тогда пострадавшую госпитализировали, мужчина задержан.

Теги:
нож, Наманган, Узбекистан



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