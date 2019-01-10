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Машина реанимации во время снегопада в Москве

В Подмосковье узбекистанец рухнул на грузовике в 20-метровый котлован

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Жертвами аварии стали два человека.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Подмосковье в районе инновационного центра "Сколково" автомобиль КамАЗ свалился в 20-метровый котлован.

По данным московских СМИ, грузовик на большой скорости врезался в металлическое ограждение и упал в яму.

Жертвами аварии стали 38-летний гражданин Узбекистана, который был за рулем, и пассажир.

Напомним, в декабре в Хужайлийском районе Каракалпакстана в результате ДТП погибли четверо чиновников. Водитель автомобиля Ravon Nexia 3 не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в бетонный барьер. После этого в машине взорвался газовый баллон.

Теги:
Московская область, Россия, ДТП, Узбекистан



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